中壢戶政所打造愛旅列車，供登記結婚新人拍照留念。（中壢戶政所提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市中壢區戶政事務所全新的結婚拍照專區9日亮相，結合全桃園唯一有高鐵、台鐵、機場捷運的三鐵特色，以「Love Trip愛旅列車」為主題，打造車廂特色背景外，還有通往幸福的列車班次與車票，第1對在此拍照的還是烏干達與台灣的跨國婚姻，新人驚喜表示台灣的戶政所很用心，增添幸福回憶。

中壢戶政所打造愛旅列車，供登記結婚新人拍照留念。（中壢戶政所提供／呂筱蟬桃園傳真）

中壢戶政所打造愛旅列車，供登記結婚新人拍照留念。（中壢戶政所提供／呂筱蟬桃園傳真）

中壢區戶政事務所主任羅慧玲說，桃園是6都最年輕城市，其中中壢區的生育率也是最高，鼓勵更多愛侶共結連理，花了2個月討論設計嶄新的結婚拍照場景，想到中壢區的特色，有台鐵、高鐵和機捷，打造「LOVE TRIP愛旅列車」結合鐵道及旅程概念，以浪漫淺粉及天青石藍為主色調，搭配花窗地毯、退役台鐵座椅營造復古氛圍；牆面海報、跑馬燈、時刻表更隱藏「You＆Me 1314」、「our great time 520」等幸福密碼，希望用滿滿祝福包圍搭乘新人。

9日第1對到中壢戶政事務所登記的新人，老公是來自烏干達的哈瓦里，妻子則是台灣人周婉君，2人還有1個2歲的小孩，共同見證父母甜蜜的愛情。他們說，由於烏干達人要在台辦理結婚，需回國申請單身證明，還要我國駐外館處認證，歷經層層關卡，終於備妥文件到台灣的戶所登記。周婉君說，結婚時並未拍婚紗，沒想到登記有如此漂亮場景，戶所除了送上內嵌3人合照的結婚證書封套作為結婚賀禮，還主動提供所有照片，留下美好回憶，

民政局長劉思遠說，桃園市各戶所持續發揮創意更新結婚背板，以地方特色為主題、加入時尚元素設計，吸引重視儀式感的新人前來登記，為人生重要時刻留下紀念。羅慧玲也說，不只是新人，也歡迎老夫老妻或是情侶們到此拍照。