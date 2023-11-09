國防部今（9日）早發布新聞稿，中共山東號航艦編隊自昨天下午起，沿台灣海峽中線以西由南向北航行，引發網友熱議。事實上前海軍艦長呂禮詩8日就曾在網路節目上，針對「大選前後，山東艦編隊會再來嗎？」提出看法，因此他看到山東號航蹤新聞傳出後直嘆，「不會意外」。

呂禮詩昨（8）日在節目《世界一把抓》提到，日本統合幕僚監部11月6日公佈的資料就顯示，山東號於當日進入南海。呂也不諱言，當前解放軍數量之多，很難掌握動向。

但台灣國防部沒公布解放軍軍艦的動向？呂禮詩不禁怒批，「國防部從來不公布這些資料，什麼都不公佈，讓人不知不覺，搞不清楚」。

呂禮詩還從日本政府披露的資料中看到，解放軍近期在西太平洋海域動員了航空母艦一艘、052D、054A、電子偵查艦、055型飛彈驅逐艦等各式軍艦。

針對上述軍艦，呂禮詩分析，解放軍這些編隊沒有通過宮古海峽跟日本西南諸島，可能性包括：一是執行戰備警巡，臨時拉來的部隊，分散在台灣周邊海域；第二個問題更嚴重─這些軍艦原來就已經在菲律賓海了，「自己往前看了一個月，還不知道什麼時候進入菲律賓海。」

呂禮詩最後強調，2023年中國大陸軍事報告是對解放軍軍力提升講得最清楚的，這次選舉就是和平與戰爭的選擇，「看看你的敵人」他提醒大家，還會做出戰爭的選擇嗎？此外，呂今日也在臉書提到，「細看2023年《中國軍力報告》（CMPR），就不會意外這種情勢的發生」，並提出問題，「如果（山東號）不是返回大連軍港，而是繞台執行聯合戰備警巡，會對社會氛圍及總統大選造成什麼影響？」