台中市議員曾威、林德宇要求市府說明目前四方客運公司狀況。（張亦惠攝）

台中市議員陳俞融表示，四方公司欠債車輛被拖走，要求市府妥善因應。（張亦惠攝）

交通局長葉昭甫說明，已經收到法院的執行命令，不會再撥款給四方公司，市府目前也聯繫不上四方公司董事長。（張亦惠攝）

四方客運日前爆出欠薪爭議，這兩天又疑似因欠銀行高達2億元，29輛車被拖走。交通局長葉昭甫表示，市府也聯繫不上有決策權的董事長，目前交通局已收到台中地方法院執行命令，將依執行命令暫停撥付相關補助款項給四方公司。

台中市議會今天交通地政業務質詢，台中市議員陳俞融、曾威都關心四方客運疑似欠銀行2億元，且有29輛公車被強制拖走，詢問市府目前是否繼續撥補助款給四方客運，有何因應作為？

交通局長葉昭甫指出，四方公司登記在桃園市，已經函文到桃園市勞工局詢問是否暫停營業，日前台中市勞工局第二次勞資協商，四方公司就沒派代表參加，交通局已經收到法院執行命令，暫停撥補相關補助款給四方公司，市府10月15日後就未撥補相關款項給該公司，但至今仍聯繫不上該公司董事長。

曾威指出，交通局先前已給過四方公司280多萬補助款，盼他們能繼續經營，但現在該業者車輛被銀行扣押，董事長還有疑似脫產的行為，瀕臨倒閉，交通局長期跟四方公司協調，請交通局說明現在狀況。

葉昭甫表示，10月開始2周1次，把跑完的里程補助款撥付給四方公司，大部分是給付駕駛薪資，10月13日提撥280多萬里程補助款，但10月15日發現公司沒有發放薪水，導致駕駛集體罷工，後續就未再提撥補助。

葉昭甫強調，資方第一次勞資協調有同意要開非自願離職證明，但第二次資方就沒派人參加，因資方惡意未付薪資，勞方可單方面解除勞資契約，勞工局已開立相關證明，讓勞方後續可請求資遣費。若資方惡意倒閉讓勞方所求無門，有個基金的概念可以提出代墊。