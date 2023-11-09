蔡黃汝（左起）、黃靖倫、大根、徐凱希、峮峮、王仁甫、孫協志、許孟哲、徐詣帆、金仁馨到高雄錄製節目。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》最新一集到高雄美濃出外景，當天碰巧遇上颱風天，主持群和來賓黃靖倫、大根、徐詣帆、徐凱希、金仁馨等，一群人冒雨撐傘在戶外開錄，而且越錄雨越大。

遊戲進行時很常上演人性考驗，這一集王仁甫和大根原本達成共識結盟，不料大根一轉頭就把約定當耳邊風，想淘汰王仁甫，背叛行徑讓王仁甫傻眼，「只要演藝圈有我的一天，就不會再看到大根！我跟他勢不兩立」，王仁甫甚至氣到連最後節目結尾，還要求一件事，「我不跟他（大根）同框，請後製把他打霧」，直呼大根分明就是「惡根」。

大根與峮峮、蔡黃汝手綁手玩遊戲。（中視提供）

進行遊戲時，峮峮和大根搭檔，2人手綁在一起闖關，被孫協志虧是「大根開心組」，但大根勝負欲強烈，即使和峮峮、蔡黃汝等女神手綁手靠在一起，卻一心想贏積極玩遊戲。而許孟哲搭徐詣帆，竟玩起中年男子的惡趣味，明明早就找到指定物品，還假裝沒找到，把敵隊的黃靖倫、徐凱希騙得團團轉，許孟哲還賊笑：「想要他們跑累一點」。

王仁甫、金仁馨節目錄影手綁手玩遊戲。（中視提供）

高雄美濃最出名的就是紙傘，製作單位要藝人在傘面畫圖，兩隊各派一人畫出抽到的成語或俚語給隊友猜，素有《飢餓遊戲》繪畫天才封號的孫協志，有天份卻運氣差，抽到籤王題目，困難程度連敵隊王仁甫都好心提出要讓他重抽，但孫協志為逞面子，堅持不換題，讓隊友相當不解，徐凱希無奈地說：「他想要用這個題目來證明自己的畫畫能力」，王仁甫也調侃：「協志我真的覺得你不要這樣，這真的有點假會」。

《飢餓遊戲》完整內容就在11月12日晚間8點在中視播出，隔週六晚間8點中天娛樂台也有播出。