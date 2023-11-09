新北市府今年10月10日辦理國慶活動，請假的新北市長侯友宜以市長身份出席，但新北市議員張錦豪與戴瑋姍說，活動中不時可見侯友宜與其他立法委員參選人的競選文宣，質疑市府行政不中立，並要新北市不要再逼警察在耶誕城執勤cosplay，新北市府則澄清侯友宜以市民身份出席，並說警方會以執勤為重。

張錦豪說，新北市舉辦國慶活動用市府預算，但裡面卻充滿總統與立委參選人，並拿出照片說「為何會有大型動物在現場與民眾互動？為何可以帶？」。

戴瑋姍則質疑侯友宜到時候會以市民還是市長身份參加聖誕節開城活動，並提出去年新北市警察局要警察扮成「聖誕老公公」執勤，非常不尊重警察基層同仁，要求新北市府保證耶誕城不會看到侯友宜「置入性行銷」，也不會再強迫警察cosplay。

新北市副市長朱惕之說，那隻大型動物叫羊駝，是現場參與活動的網紅帶來的，而那張照片是在活動結束後，民眾私下與侯友宜互動，「他是以市民的身份參與活動」。聖誕節開城活動，目前不清楚侯友宜是否會出席，「劉和然會以副市長的身份代理市長出席」，對於大家要參與活動，都竭誠歡迎。

新北市警察局長廖訓誠則說，據他了解去年是前任警察局長黃宗仁為了把耶誕氣氛跟警察執勤結合，所以讓同仁自動自發，今年也不會勉強同仁，交通疏導跟治安為主要，會看同仁意見。