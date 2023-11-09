聯合國與研究人員表示，全球在2030年的化石燃料產量，會是巴黎氣候協定盼達成氣候目標所容許的2倍以上。若想達成氣候目標，全球石油產量到2050年底時須減少69%。

路透社報導，聯合國環境規劃署（UNEP）一份報告評估實現氣候目標所需條件及化石燃料減產與氣候目標間的落差。這份「生產差距報告」（Production Gap）趕在11月30日杜拜的聯合國氣候大會前發表。

報告的首席作者、斯德哥爾摩環境研究所（SEI）科學家阿查可維瑟（Ploy Achakulwisut）在今天的新聞簡報會指出，逐步汰除化石燃料將是月底氣候大會協商的重點議題之一。

她說：「我們需要各國承諾逐步汰除所有化石燃料，才能確保攝氏1.5度目標能達成。」

根據2015年達成的巴黎氣候協定，各國承諾要在本世紀結束前將氣溫增幅限制在比工業革命前的均溫高攝氏2度以內，力求將增幅壓在1.5度。

儘管科學家們表示必須減少化石燃料使用才能實現氣候目標，但各國尚未就逐步汰除煤、天然氣或石油使用期程達成任何國際協議。

這份聯合國環境規劃署的報告分析20個主要化石燃料生產國，發現在2030年時他們整體的產量，會比達成1.5度目標所容許的量高出110%，也比2度目標容許的量多69%。

報告並指出，20個化石燃料大國裡無一承諾減產煤、石油與天然氣，以確保暖化增幅限制在1.5度；當中雖有17國已允諾實現淨零排放，但大都仍還在推動、補貼和規劃擴大化石燃料生產。

根據現有資料的預測，石油產量到2030年底時將達日產1億1400萬桶、2050年底時達1億1600萬桶；然而若要達成1.5度氣候目標，2030年時日產量只能8800萬桶、到2050年時剩3200萬桶。

國際能源總署（IEA）資料顯示，當前全球石油產量日產已近1億200萬桶。這代表若要達成1.5度目標，全球石油產量需在2030年底時減少14%、到2050年底減少69%。

報告所列20個化石燃料大戶為：澳洲、巴西、加拿大、中國、哥倫比亞、德國、印度、印尼、哈薩克、科威特、墨西哥、奈及利亞、挪威、卡達、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、南非、阿拉伯聯合大公國、英國、美國。20國合計佔全球82%的化石燃料產量、73%的消耗量。