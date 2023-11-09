百萬YouTuber「Joeman」、網紅蕾菈及其丈夫湯宇，涉大麻案遭逮捕，網紅Cheap在IG發文力挺Joeman「不要被打倒」，遭到網友質疑雙重標準。Cheap今（9）日受訪時反嗆，完全是造謠抹黑，他是基於朋友道義勸說，而不是贊成Joeman吸毒。

Cheap今下午出席行人、路權團體反對違停暫緩記點記者會，會前受訪被問到IG發文遭網友質疑雙標一事，Cheap不滿說，這完全是造謠抹黑，現在風向好像洗成他挺Joeman吸大麻，他曾經在館長直播酸Joeman10幾分鐘，「不要再吸毒不要再吸毒、吸毒是錯誤的。」

Cheap表示，Joeman被抓去、關勒戒罰錢，他都舉雙手同意，但是基於朋友道義，Joeman出事不可能說Joeman是垃圾，不可能這樣說。他跟Joeman是認識很多年的朋友，以朋友道義勸Joeman不要被這件事情打倒，而不是贊成九妹吸毒，完全是斷章取義，可怕的抹黑。