為促進兩岸港口城市經濟交流與合作，基隆市市長謝國樑將會晤深圳市長覃偉中，與桃園市政府、花蓮縣政府、海洋大學及銘傳大學學者、台商企業，將於11日於深圳市共同參加「2023年海峽兩岸港口城市論壇」，並以「港城相融 攜手共贏」為主題，與深圳市、汕頭市、潮州市、揭陽市，雙方產、官、學界人士以港口城市及針對海洋領域的教育、產業、生態保護等議題，進行學術交流與討論，期望從兩岸港口城市經驗中相互學習，促進經濟交流與合作。

基市府表示，本次活動為基隆市與深圳市雙方共同舉辦，創造港口城市之間相互交流學習的機會，市府以「推動海洋、海洋教育及海洋休閒運動產業」為題，分享經驗如食魚教育與帆船賽及磯釣賽等賽事活動經驗。台灣海洋大學主任曹校章將以「海港城市在地產業永續發產與打造國際旅遊城市」為題，針對USR大學社會責任實踐，進行發表。

週日上午將進行航運產業考察，偕同企業代表赴深圳「萬海航運」關心基隆企業在深圳的發展近況，從民間的角度學習航運產業成功經驗，從觀摩中進行充分交流，期盼在活動中創造彼此之間的經濟合作的可能，幫助基隆航運相關產業，創造投資優勢，增加就業機會，提高基隆的城市競爭力。

對於是否未來會比照台北、上海來辦理基隆、深圳的雙城論壇，謝國樑表示，希望可透過副市長邱珮琳先接洽，因為過去邱協助過柯文哲辦理雙城論壇，經驗豐富，也辦了好幾年。

而至於行程部分，謝國樑說，目前規畫10日下班後借用周末時間，前往深圳進行訪問會舉行海洋港口城市論壇，不只基隆，其他縣市也有派員參加。本趟目的到對岸關心台商，也有航運企業，在深圳有重要分公司在基隆也有據點，特別去關心。

謝國樑強調，本次論壇是在對等尊嚴的前提之下，進行海港城市交流。目前也有幾個航運上市公司會一同前往，七堵的航運總部專區也是招商的「重中之重」，透過探訪關心重要的航運台商，之後將針對台灣的重要航運相關企業進行未來的招商，並打算在七堵陽明海運旁建立更多的航運企業總部，不過這次要關心的台商並不是陽明海運，但希望爭取更多的航運企業到基隆設置更多的據點。