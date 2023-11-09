台灣腦中風學會與聯新國際醫院共同合辦台灣腦中風學術研討會。（聯新國際醫院提供／呂筱蟬桃園傳真）

台灣腦中風學會與聯新國際醫院合辦的台灣腦中風學術研討會，一連兩天在聯新國際醫院登場，會中邀請多位國際學者以及全台各大醫院腦中風醫師群皆出席，內容涵蓋醫學研究、先進醫技、醫材創新與AI醫器輔助等，腦中風學會理事長連立明在會中提到3個整合，防治腦中風也要持續透過政策指引、補助以及新科技運用，達到3贏為目標。

連立明表示，這一次舉辦跨國的研討會達成3個整合，包括運用AI縮短急性中風診斷時間與正確判讀，是流程整合；其次，健保署擴大給付與取栓指引更新完成，這是區域聯防成功的區域整合，第三，一個專業的、合作無間的團隊運作，在黃金救援時間內圓滿完成使命，是團隊整合。他也說，防治腦中風要持續透過政策指引、補助，新科技運用，以及促成健保投入中風個案管理，以降低國人中風風險與失能比率，達到三贏為目標。

聯新國際醫院副院長也是神經醫學中心副主任陳右緯指出，這次研討會出席專家有醫學教授、醫術權威、知名學者等，所探討議題包羅全方位的腦中風，包括醫學研究、醫技藥物、臨床試驗、臨床分享、醫藥開發、資訊輔助影像診斷、臨床試驗、及登錄研究。豐富多元的議題與創新研究，與會人士均給予高度肯定。

這次研討會更有最新醫療與創新研究，以及急重症神經內外科、微創介入治療的實例影像。臨床實務部分，整合公部門及各級醫療部分急性期的區域聯防，聯新國際醫院神經醫學中心團隊也分享如何達到在地醫療、精準轉送，急救團隊護理師、放射師醫療團隊合作，以及個案管理師輔導，減少後期中風後失能等議題。