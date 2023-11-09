日本台灣形象展9日進行「台日半導體產業合作論壇」，促成台積電熊本廠投資案的關鍵人物、日本半導體戰略推進議員聯盟會長甘利明指出，繼第一階段政府補助4,700億日圓之後，日本政府將於第二階段補助9,000億日圓，預計明10日內閣會公布。

甘利明並強調，半導體製程補助，需視投產與時間點決定提供1／3、1／2的補助，未來並不是要一直持續補助政策，要讓日本成為半導體供應鏈中的其中一國，會透過政府綜合判斷來減少補助金，他認為，日本和其他國家像是美、歐、中都有長期5、10年強化政策，日本不能落後，也要提供長期支持。

黃志芳強調，日本政府對台灣提供的補助，是吸引台灣半導體廠來投資的重要因素，台積電日本投資除甘利明協助，還有更重要原因是張忠謀之前所言，日本嚴謹工作精神、科技高度發達，是全世界最適合從事高端半導體製造的國家，這樣環境也是重要吸引台廠來投資原因，他對台日未來半導體合作很樂觀。

至於選擇台灣蓋廠，主要是台灣擁有世界最先進的半導體製程，甘利明說，日本本來只有40奈米，若能引進22奈米、12奈米，未來5奈米、7奈米需求特別高，希望新工廠能提供7奈米，並希望未來單位數奈米製程也能在日本生產，進一步促進日本的工程師等人才精進。

他同時強調，當時台積電決定在日投資，有些人批評台積電可以得到日本補助才來日本蓋廠，但他不認為如此，其實台積電認為半導體技術不斷進化，若不小心就會失去領導地位，因為非常謹慎才來日投資，也與SONY合作，運用其領先的影像感測器技術合作，製造更高性能的影像感測器，台積電會來日本也是為了追求更高、更好的技術。