嘉義縣長翁章梁當場回映，「每個學校教職員冷氣使用電費，應該由學校來支出」。（呂妍庭翻攝）

教育部推班班有冷氣，並給予電費補助，卻漏了行政辦公室，嘉義縣議員何子凡9日針對老師沒冷氣吹、電費支應質詢縣府教育處，指老師冷氣使用情形、付費狀況「一縣多制」，嘉義縣長翁章梁當場回映，「每個學校教職員冷氣使用電費，應該由學校來支出」。

何子凡質詢指出，教育部推班班有冷氣，裝冷氣讓學生有冷氣可以吹，卻漏了老師辦公室，導致教職員使用冷氣「一縣多制」，有些學校教職員要付費買冷氣卡點數使用，有些學校以公費支應，要不然就是勉強用舊冷氣。

何子凡說，以前都說要尊師重道，但現在有些老師到教室上課才吹得到冷氣，像「沾學生的光」，指氣候異常，沒有最熱只有更熱，未來恐怕連冬天都感受不到，且光是跟嘉義市的作法就有很大的落差，認為老師工作環境不好，如何要求有更好的教學品質？

教育處長李美華表示，依教育處的試算，給學校的水電費應該是夠的，且每年3000萬元的光電回饋金都留給學校自行運用，可用在行政事務費、水電費，不了解為什麼會不夠。

翁章梁進一步解釋，以前太陽光電回饋金都要繳回縣府，他上任後決定留在學校自行使用，可能各校校長作法不同，有些使用公費支出，有些可能讓老師負擔，指問題癥結點很簡單，請教育處處理，每個學校教職員所用冷氣，應該由學校來支出。

另針對何子凡質疑有些辦公室沒冷氣，李華美說初步調查了解，有8成都裝設了，至於沒裝設或冷氣老舊需汰換，何子凡要求縣府全額埋單，不要讓老師在酷熱環境中辦公，翁章梁重申，等調查完，計算金額再來研議，看如何處理。