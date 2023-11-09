《女王大人》首集邀請曾國城好友來爆料，讓他頻頻笑場，右為主持搭檔巴鈺。（緯來綜合台提供）

緯來綜合台新綜藝《女王大人》，首集邀請主持人曾國城在演藝圈的多年好友，要來爆料他私底下不為人知的一面。草蜢蔡一傑分享自己愛漂亮要減肥，但曾國城每次吃飯都要逼他吃這個、吃那個，而且都是很肥的東西，直呼：「我不要像他的身材嘛！真的是受不了。」

曾國城分享和草蜢認識超過20年：「這10年我們非常的親近、熟悉！會為了彼此的生日、演唱會和舞台劇表演，來回港台兩地。」交情30年的好友屈中恆，也抓到機會砲火全開，直言曾國城在舞台劇演出時像顆不定時炸彈，本都背不起來，還當場跟卜學亮撞詞，讓主持搭檔巴鈺驚呆：「我在台下看不出來耶！」曾國城則尷尬喊冤40歲過後：「一目十行，過目即忘！」

同場來賓路嘉怡更爆出當年和曾國城一起主持跨年晚會，疑似現場秒數不同步，讓曾國城在最後倒數時頻頻對工作人員無奈搖頭，導致隔天1月1日新聞全都在報導這項失誤，讓媒體臆測曾國城為此生氣罵人，路嘉怡也分享：「這件事對我來講也是人生中一個很驚悚的回憶。」

和曾國城認識20年的唐志中，則分享曾國城愛妻無極限，常常不在意別人眼光摟腰貼臉公開放閃，巴鈺還分享：「城哥和大嫂有一個默契，每天到12點12分，不管在哪都會傳訊息，如果在同一個空間就會眼神互換。」曾國城表示因為兒子、女兒剛好都是12號生日，讓現場眾人驚呼：「好浪漫！」本集《女王大人》精采內容將於11月13日晚間8點在緯來綜合台26頻道播出。