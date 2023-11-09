屏東「我們生活節」將於10日開跑，先是一連3天的戶外電影，接著是17日明華園黃字團戲劇公演，而18、19日除有音樂節、講唱會集結多組重量級卡司嗨唱縣民公園外，還有超多元主題市集，堪稱精彩連連。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東「我們生活節」將於10日開跑，先是一連3天的戶外電影，接著是17日明華園黃字團戲劇公演《太后出嫁》，18、19日除有音樂節、講唱會集結多組重量級卡司，如滅火器、美秀集團等嗨唱縣民公園外，還有超多元主題市集，堪稱精彩連連。

屏縣府指出，10日起一連三天，將在星光下播映《芭比》、《關鍵少數》、《一家之主》等3部經典影片，並安排導讀者，適合大小朋友一起看電影、思考電影，兼具娛樂與教育性。

17日則邀請明華園黃字團演繹《太后出嫁》，在表演形式上首次結合傳統藝術跟現代舞台設計，除了探討女性傳統角色議題，也盼藉由創新的視覺與聲光效果，讓縣民朋友重新認識傳統藝術的美麗與創意，縣府表示，歌仔戲可以說是台灣第一批職業婦女所主導的表演形式，這樣的演出讓「我們（Women）生活節」顯得更有意義。

18日音樂節、19日講唱會則集結多組重量級卡司，歌后ABAO阿爆、金曲女聲洪佩瑜、雙金歌王Suming舒米恩、天籟之聲曾宇辰、屏東排灣族歌手葛西瓦及重量級樂團－滅火器Fire EX.、美秀集團、芒果醬Mango Jump、P!SCO、夕陽武士等接力開唱，縣府說，要用傳唱金曲嗨翻縣民公園。

此外，18、19日也將迎來超多元主題市集，有規畫「女性故事箱」、「紓壓保養區」、「女性培力區」，還設有參與互動式的展覽活動，縣府說，盼藉此進⼀步深化職場性別平權意識，邀請參加者享受紓壓保養，洗滌一整天的壓力，還能感受撕下職場標籤的愉悅。

縣府表示，「我們生活節」主視覺取材4位跨界職人的生命故事，包括鬼才花藝家吳尚洋如何將妥瑞氏症轉化成藝術創作，一路過關斬將得到世界花藝首獎；台灣搖滾芭比－Rachel如何透過搖滾找回真實的自己。

屏東「我們生活節」將於10日開跑，先是一連3天的戶外電影，接著是17日明華園黃字團戲劇公演，而18、19日除有音樂節、講唱會集結多組重量級卡司嗨唱縣民公園外，還有超多元主題市集，堪稱精彩連連。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東「我們生活節」將於10日開跑，先是一連3天的戶外電影，接著是17日明華園黃字團戲劇公演，而18、19日除有音樂節、講唱會集結多組重量級卡司嗨唱縣民公園外，還有超多元主題市集，堪稱精彩連連。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

以及天籟女聲曾宇辰如何突破雙邊唇顎裂的生理障礙，走出去擁抱世界，展開翅膀無限遨翔；台灣「查某人」趙秀梅北上學藝做油漆，如何在男生為主的裝潢工程行業中獨樹一幟，又是什麼契機讓她晚上化身最豔麗的卡拉OK老闆，和賓客同樂高歌，細品生活苦辣酸甜。