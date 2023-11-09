開季狀況不佳的湖人9日客場交手火箭，由於當家球星「一眉哥」安東尼戴維斯（Anthony Davis）缺陣，湖人禁區得分慘輸26分（42比68），在整場比賽未曾領先下，最終以94比128遭火箭輕鬆帶走勝利，本季戰績跌到3勝5敗。

除了一眉哥外，文森（Gabe Vincent）、海斯（Jaxson Hayes）、范德比特（Jarred Vanderbilt）也無緣本場比賽，湖人陷入少兵缺將的困境，開局慢熱被火箭打了一波8比0，首節開始將近3分鐘後，湖人才由羅素（D'Angelo Russell）上籃破蛋。只是火箭手感早早就熱開，傑倫格林（Jalen Green）、迪倫布魯克斯（Dillon Brooks）連續飆進三分球，湖人首節就曾落後15分，也是這8戰以來第6度在首節面臨雙位數差距。

因為腦震盪缺陣過去4場比賽的八村壘復出，帶領進攻乏力的湖人緊追比分，只是進入次節仍在爭搶籃板上陷入掙扎，傑倫格林趁勢連攻5分，打得湖人匆忙喊出暫停，儘管普林斯（Taurean Prince）三分彈止血，又遭火箭一波攻勢撲滅，湖人半場以45比66落後進入休息室。

易籃後湖人進攻仍未見起色，就算詹姆斯（LeBron James）完成一記三分打，也只是將落後分差追到20分，每當湖人要打出一波高潮時，火箭都能成功做出回應，三節結束火箭握有28分領先，比賽已經失去懸念，湖人總教練漢姆（Darvin Ham）提前舉白旗，收起全部主力。

板凳出發的八村壘替湖人攻下24分、8籃板，羅素、詹姆斯各得22、18分。火箭傑倫格林轟進28分、7籃板，申京（Alperen Sengun）則有19分、7籃板表現。