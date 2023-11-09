新竹縣議員陳凱榮9日質詢，關切竹北戶政事務所遷建進度。（羅浚濱攝）

新竹縣竹北市人口已成長到21萬5千多人，竹北戶政事務所建物老舊，空間狹小，洽公經常大排長龍，縣議員陳凱榮9日在議會質詢遷建進度，縣長楊文科明確指出，原址做為竹北西區戶政所，方便西區民眾洽公需求，新竹地方法院後方機關用地新建聯合辦公大樓，設置竹北東區戶政所。

竹北市戶政所設在竹北市公所旁，隨著竹北市人口不斷增加，辦理戶政業務經常人滿為患，尤其是1月12日，竹北市公所發給每位市民6000元疫情紓困金，搶在當天入戶籍爆量，造成戶政人員加班忙到凌晨。

陳凱榮說，竹北市戶政所是30多年的老舊建物，空間不敷使用，洽公民眾常要到室外花台等候叫號，因停車位與市公所、代表會共用，常一位難求，並且沒有提供結婚登記的拍照區域，縣府要加快新建戶政所的腳步，去年前民政處長賴江海稱將把竹北戶政所遷回縣府，迄今未見下文。

「遷建竹北戶政事務所是我的競選政見，一定會完成！」楊文科表示，地方有另覓地點遷建和新建第2戶政事務所的意見，經過討論及研議後認為，竹北戶政所不宜遷回縣府，再找適合地點新建聯合辦公大樓。

楊文科表示，目前已相中新竹地方法院後方的機關用地，興建聯合辦公大樓，除讓社會處進駐外，並設置竹北東區戶政所，原址保留做為西區戶政所，滿足竹北西區民眾洽公需求，已責成民政處儘快完成初步規畫，向在地民意代表和里長們說明。

民政處長謝明輝說，經各項方案評估後，擬於竹北市自強五路，即新竹地方法院與東興圳公園中間土地，規畫興建聯合辦公大樓，除能符「中央對直轄市及縣(市)政府聯合辦公大樓興建計畫補助處理原則」，向內政部爭取最高10億元補助經費外，也能維持為民服務品質，提升縣府整體服務效能。