媒體報導台積電不考慮進駐龍潭，凸顯台灣發展半導體業「五缺」問題。經濟部表示，無論是科學園區或產業園區的土地，半導體產業所需的土地絕對足夠，政府持續與業者保持良好的合作默契與密切溝通，盡全力幫助業者根留台灣。

竹科管理局辦理龍潭科學園區三期擴建計畫，引發當地民眾反對抗議，台積電10月17日表態不再考慮進駐龍潭園區三期。路透社昨日報導指出，台積電不進駐龍潭凸顯台灣半導體業「五缺」問題，即缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才。

經濟部今天發布新聞稿表示，水、電等基礎設施穩定供應，是高科技產業及半導體產業等重要且必要的需求，因此科學園區於設立、規劃階段時，會針對後續相關開發所需資源，協調相關部會來完成水、電等基礎關鍵設施設備供應，並進行園區整體用水及用電控管，確保供應穩定。

經濟部進一步指出，如果科學園區因科技發展需求，在擴增前幾年即會提早討論、規畫園區擴增計畫，並提高水電供應等，經濟部也會加以協調相關水電等單位配合，以符合產業發展需求。

經濟部表示，台積電全球產能每月約140萬片，當中約9成在台生產，且今年7月台積電全球研發中心在台啟用，總裁魏哲家當時表示，「全球研發中心在台灣啟用代表台積電根留台灣的決心，也感謝政府長期在水電、土地和人才等方面的支持」。

經濟部表示，台積電將在台灣持續推動半導體技術，並探討2奈米、1.4奈米及以下的先進製程技術，這些都表示了台積電最先進的製程依然根植台灣。

經濟部指出，台灣具備完整的上、中、下游供應鏈聚落，近50年的人才培育經驗，擁有充裕的專業人才，並且高度重視智財權，以及良好的園區管理、水電等基礎建設供應無虞，且台灣藉由海內外產業鏈共同合作，擁有難以取代的供應鏈聚落優勢，持續吸引相關週邊供應鏈，如美歐日等海外材料與設備廠在台設廠、擴大投資，以提供全球半導體客戶專業且有效率的生產模式。

經濟部強調，將會全力協助半導體業者在台布局發展，鑒於台灣半導體產業在全球及國內的優勢地位，且為台灣未來經濟發展的關鍵戰略產業，經濟部積極跨部會協調，以協助半導體業者解決在台投資及營運的相關問題。

經濟部表示，持續與半導體業者聯繫，以確認其短中長期營運規劃，在相關議題上得以提早準備、及早因應，讓台灣在全球半導體產業競爭中保持領先優勢。（編輯：潘羿菁）1121109