台積電創辦人張忠謀今天獲頒李國鼎獎，輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳出席頒獎典禮致詞，他表示，輝達是建構在台積電的基礎上，沒有台積電就不會有輝達，並推崇張忠謀是台灣科技教父。

黃仁勳今天特地自美國來台，出席李國鼎獎頒獎典禮，向多年好友張忠謀恭喜。黃仁勳致詞時回憶與張忠謀第一次見面相當緊張，他說當時還只是30歲出頭。

黃仁勳表示，台積電為客戶製造晶片，體積非常小，且創新技術不斷突破物理學極限，台積電對輝達影響深遠，支持輝達不斷變化的需求。

黃仁勳說，輝達是建構在台積電的基礎上，輝達發明繪圖處理器（GPU），正在改變電腦運算模式，人工智慧推動的革命將會比電腦、手機和網路更大，而沒有台積電就不會有輝達。

黃仁勳表示，與張忠謀一起工作，有如是一部傑作貝多芬第九號交響曲、歡樂頌。如果沒有台積電，今天整個世界的科技產業就不可能實現，而張忠謀是台灣科技教父。