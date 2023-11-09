海科館主辦的Image Bay攝影賽廣角組的優選作品「珊瑚星球」，透過8mm魚眼鏡頭，硬珊瑚宛如一顆星球般壯麗。（國立海科館提供／張志康基隆傳真）

國立海洋科技博物館日前在「揭秘潮境神秘面紗海洋保育論壇」中，頒發了2023 Image Bay攝影賽的獲獎作品，今年徵集的作品中，驚現首度在潮境海灣發現的深海蜘蛛蟹與眼斑鷂鱝。

海科館主辦的Image Bay攝影賽，發現了難得在台灣北部沿海出現的大型軟骨魚類-眼斑鷂鱝，這也是潮境首見，為相當特別且珍貴的紀錄。（國立海科館提供／張志康基隆傳真）

海科館表示，自2015年起，為鼓勵民眾從事優質海洋休憩活動，並且可以透過影像記錄潮境保育區水下的生態，每年都會舉辦Image Bay潮境海灣水下攝影比賽。今年徵集的作品中，更發現潮境海灣未曾被紀錄過極為罕見的深海蜘蛛蟹，以及首見的大型軟骨魚類-眼斑鷂鱝，也應證了潮境海灣多年保育具有的成效與海灣生態更具多樣性的改變。

海科館指出，今年攝影比賽徵集到的作品，包括微距組394張、廣角組254張，共648張照片。其中，廣角組的優選作品由李衍毅所拍攝的作品「珊瑚星球」拿下，該作品使用8mm全周魚眼鏡頭展現潮境硬珊瑚的壯麗之美。微距組王亭尹作品「窺探」獲得，作者帶我們從窺探的角度看見與海鞭共生的海鞭蝦，依在與其相似海鞭外表存活的可愛行為。

值得一提的是，今年還增加了「特殊生物行為獎」、「珍稀生物紀錄獎」、「最佳生物群游獎」、「最佳環境擬態獎」等獎項，其中「珍稀生物紀錄獎」的獲獎者林晉賢紀錄了潮境未曾被紀錄過、極為罕見的深海蜘蛛蟹。

海科館主辦的Image Bay攝影賽微距組優選作品，用窺探的角度看見與海鞭共生的海鞭蝦。（國立海科館提供／張志康基隆傳真）

海科館指出，大多蛛型蟹均棲息在漆黑的深海海床，很少被潛水員發現。這次在潮境珊瑚礁區活動的紀錄十分珍貴與難得，也透過畫面讓我們了解蜘蛛蟹也有在珊瑚礁棲息的紀錄，更發現牠們會將柳珊瑚揹在背上，以躲避掠食者的習性，這對海洋研究有重要的意義。

另外，「珍稀生物獎」佳作得主簡晨宇則是拍下了難得在台灣北部沿海出現的大型軟骨魚類-眼斑鷂鱝，這也是潮境首見，為相當特別且珍貴的紀錄。海科館表示，眼斑鷂鱝常優雅地巡弋在珊瑚礁外的開闊水域，覓食時會降落至底沙區域捕捉小型蝦蟹或貝類。