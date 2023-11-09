世界互聯網大會烏鎮峰會「海峽兩岸暨港澳互聯網發展論壇」9日上午在浙江嘉興的烏鎮舉行，旺旺集團首席代表林天良出席論壇的圓桌論壇，他表示，在互聯網世界𥚃，窮則變，變則通，一切內容為王，既然打敗不了社交、社群媒體，我們就接受他，適應他。

該論壇由大陸中山大學、香港鳳凰衛視主辦，旺旺中時媒體集團、澳門電訊有限公司協辦。旺旺中時媒體集團總裁蔡紹中、中山大學黨委書記陳春聲、鳳凰衛視品牌及公共事務副總裁高雁、澳門電訊有限公司總裁潘福禧、香港創新科技及工業局局長孫東也都共襄盛舉。

林天良表示，YouTube、臉書等社交媒體（社群網站）已逐漸成為台灣閱聽觀眾獲取新聞、資訊的最重要管道。他指出，當前台灣民眾對網路、電視、電台、報紙、雜誌等五大媒體的接觸情形為：7天網路使用率為75.10％、7天電視收視率為72.22％、7天電台收聽率為16.48％、7天報紙閱讀率為14.37％、7天雜誌閱讀率5.56％。

林天良直言，手機已取代PC、NB、平板電腦、收音機、紙媒成為最重要的瀏覧載具。而他最關心的是，如何利用國內外社群網站，推廣中華文化。

對於智慧傳播時代下，旺旺中時媒體集團如何促進兩岸文化交流和繁榮發展？林天良認為，在互聯網世界𥚃，窮則變，變則通，一切內容為王，既然打敗不了社交、社群媒體，我們就接受他，適應他。

林天良舉例，旺旺中時媒體集團所有紙媒、電視媒體內容，我們都網路內容化、社群化，光中天電視就在YouTube有23個頻道，去年底有五個頻道訂戶超過100萬。

林天良指出，旺旺集團在2008年入主中時報業集團，希望透過媒體，為兩岸人民搭起友誼橋樑，因此在2009年創辦《旺報》，是台灣第一份、也是目前唯一一份全方位報導中國大陸暨兩岸新聞的專業性日報，透過中時新聞網，向全世界傳播中華文化。

林天良還提及，旺旺中時媒體集團也長期製作許多介紹、推廣中華文化的影視內容，例如介紹大陸各地風景名勝與文化的節目「大陸尋奇」，每周一集，不間斷播出34年，很多台灣民眾從小看這個節目長大的，是早年台灣民眾獲取大陸訊息、了解中華文化的主要來源。