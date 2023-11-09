女星李蒨蓉今（9日）在社群自爆生理期遲到兩周，以為肚皮又有喜，忐忑不安驗了孕，好在結果鬆一口氣，她宣布今天「雙喜臨門」，有兩件好事值得放鞭炮。

李蒨蓉2004年與富商李德立結婚，婚後生下兩名男丁，最小的兒子已18歲，跟哥哥都在美國讀書；因此，李蒨蓉和丈夫處於空巢期，搬離住了15年的大屋子。今（9日），李蒨蓉在社群自爆生理期兩周沒來，心情有些複雜，開玩笑說：「老天爺該不會要讓我老蚌生珠吧！？」驗完孕後，結果為一條線，李蒨蓉心情更加複雜，大呼：「該不會提前更年期吧！？」

李蒨蓉驗孕結果是一條線。（圖／FB@李蒨蓉）

所幸，以上兩種狀況都沒發生在李蒨蓉身上，她開心地宣布：「今天『雙喜臨門』值得放鞭炮，喜事一：生理期終於來了，喜事二：雙11超狂購物節，晚上八點有直播不見不散喔。」李蒨蓉表示以前生理期來潮總覺得煩躁、不適，但現在心境轉為歡喜迎接，認為可以囤貨衛生棉也是一種幸福。

李蒨蓉婉拒網友生女兒的提議，因為難以想像老公「戴假髮」的模樣。（圖／FB@李蒨蓉）

部分女網友看完李蒨蓉的文章，有感而發地留言：「孩子都大了，驗孕還兩條線，我會嚇屬」、「完全懂妳的心情」、「跟之前測確診的時候一樣，多怕看到兩條線啊！！」李蒨蓉回應：「我這把年紀了，千萬不能兩條線⋯」不過，有女網友留言鼓勵再拚千金，李蒨蓉幽默地回：「我無法想像，我老公戴假髮⋯」笑翻網友。