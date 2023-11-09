全新塗裝的陸製L-15A攻擊/戰鬥教練機首度在杜拜上空亮相

中國航空工業集團（AVIC）為阿拉伯聯合大公國打造的首批兩架練-15A「獵鷹」攻擊/戰鬥教練機飛越了喀喇崑崙山脈，降落在杜拜的阿勒馬克圖姆國際機場（Al Maktoum International Airport）。

據《防衛部落格》（Defence Blog）8日報導，編號分別為練-15 64和練15 65的兩架高教機預定在13—17日舉行的杜拜航展（Dubai Airshow）中首度正式亮相。其中一架將作靜態展示，另一架則將在杜拜上空展現精彩的飛行特技。而阿聯空軍取得這兩架全新塗裝的「獵鷹」，是繼2023年2月中方與阿聯簽約後的重要里程碑。而這筆交易是在阿布達比國際防務展覽會（IDEX）上簽署的，確認了阿聯將致力加強培訓能力。

事實上，早在2022年2月時，阿聯國防部就表達有興趣採購12架練-15高教機，並保留再添購36架的選擇權。最近的報導顯示，這些新機可能會取代「騎士」（Al Fursan）飛行特技小組目前使用的MB339 教練機，意味阿聯飛行特技能力可能升級。