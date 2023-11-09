哲言（左起）、佳辰、祖安、文廷、子翔、煥鈞挑戰各種任務。（MyVideo提供）

佳辰（左起）、子翔、祖安、煥鈞、文廷、哲言到台南體驗復古風情。（MyVideo提供）

MyVideo獨播最強男團Ozone推出的首檔實境綜藝節目《Ozone夏日青春冒險》，六位成員佳辰、祖安、文廷、煥鈞、子翔、哲言拋下偶包，展開屬於他們的青春冒險之旅。六人接受MyVideo影音專訪，提到霸榜公約，六位少年歡迎粉絲可以提供意見，只要收視成績一路維持第一，就會從中挑選合適的回饋觀眾，哲言更提議：「大家不要提安全牌，要玩就玩點來勁的！」

節目本週播出第四集，六位少年來到台南與三位漂亮姊姊嘉賓張秀卿、六月、蔡燦得，來場浪漫的老派約會，六位少年的互動和男友力展現一次看透透，也考驗他們如何在台南這座老城市，帶姐姐玩出不一樣的新台南。

六位少年在節目中上山下海，挑戰各種極限任務，隊長祖安坦言，錄製節目過程中一度蹦出「後悔接下團綜」的想法，他提到，第三集六人造訪台南十鼓文創園區，挑戰七層樓高的高空自由落體，最讓他恐懼，「在那個被推下去的瞬間，我自己是滿後悔的，當下是很想直接回家，如果沒有團綜的話，我這輩子絕對不會嘗試。」

被問到「誰綜藝效果最足」，哲言笑稱文廷是Ozone裡的「Drama King（戲精）」，煥鈞也幫腔透露：「他drama到連導演都會說，你有沒有覺得，文廷今天真的是太過了？有點油了？」佳辰跟著爆料，文廷還玩遊戲玩到走心生氣，「因為文廷他很怕水，那次是在水上競賽，他其實願意下水跟大家一起玩，已經是個很大的突破，但過程中卻被祖安推下水。」

苦主本人文廷解釋，他事前有先告訴團員自己怕水，希望對方可以讓他一下，但沒想到遊戲剛開始，他就被推入水中，還被水嗆到，「當下有點不甘願，我自己勝負欲也滿強的，因為以前是運動員，所以玩競賽遊戲時，會有另外一面跑出來。」

節目第二集迎來首位嘉賓「鬼鬼」吳映潔，問六位少年還想找誰來節目同樂？祖安說，想跟其他《原子少年》各團一起玩，因為現在很少機會可以跟他們一起工作。文廷點名男神前輩許光漢，「因為很常關注前輩的戲劇，也覺得他滿帥的，希望可以跟他一起錄影。」

哲言表示，想邀師姐女團PINK FUN，他不改調皮個性說：「我們這樣可以多人PK，我也滿想看，女生丟掉偶包是什麼樣子！」子翔則透露，想找前輩「王子」邱勝翊，「之前在《原子少年》和演唱會上都有接觸，希望可以透過團綜跟老師拉近距離。」