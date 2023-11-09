「第1屆巨城乒乓兒童全國桌球錦標賽」9日起一連兩天在新竹市立體育館舉行，合作金庫桌球選手江宏傑上午特別到場為賽事開幕，一同推廣兒童桌球，讓桌球運動向下紮根。

賽事發起人、新竹市桌球委員會總幹事楊慶昱表示，此次賽事最大亮點在於台灣首例公開使用的兒童可調式競賽桌，將國外成功訓練方式引進台灣，讓小選手可以突破身高以及器材的限制，更加扎實的訓練基礎姿勢並搶先一步開始訓練高階擊球技巧。

他說，全日本國民最喜愛的運動就是桌球，原因在推廣桌球運動向下紮根的用心，1986年日本開始使用66公分的矮球辦理1至4年級學童的全國賽事，後來在1996年3、4年級改為76公分，非常重視幼兒在學習乒乓的過程中不受限於身高身材等條件。

只要孩童喜愛桌球，就能從幼稚園開始接觸，從小就跟年齡相近的學童們切磋交流，提升自信心與日後的學習動機，大幅提升幼兒桌球運動的人口。

楊慶昱說，舉辦第1屆巨城乒乓幼童桌球錦標賽，旨在推廣低年級學生及學齡前幼童桌球運動的培育，經由結合遊戲和活動，吸引學童對桌球的熱愛，並透過競賽激發學生訓練的熱誠與積極度。

各年齡中，桌球是最注重身體協調性與視力的保健，是最好的運動之一，期望能藉由此次幼童盃桌球賽，讓更多孩童提早認識並且接觸桌球，藉由提昇國內基層桌球的競爭力，希望發掘更多台灣桌球神童林昀儒。