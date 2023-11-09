索尼這家日本科技公司已從隨身聽等，一些富有指標性意義的家電產品製造者，搖身一變成為跨越電玩遊戲、電影以及音樂的娛樂大廠，同時也是影像感測器的生產大廠。

受到費用增加和影像感測器銷售不佳的衝擊，索尼晶片部門的獲利下滑38%。索尼本財年的目標是要賣出2,500萬台 PlayStation 5遊戲主機，7月曾表示，正藉由促銷方式來拉抬比預估還要少的銷售量。索尼上季賣出490萬台PS5，去年同期賣掉330萬台。

索尼10月20日發布的漫威蜘蛛人2，為重要的年終購物旺季帶來一絲希望，這款電玩已成為有史以來賣得最好的PlayStation遊戲。索尼統計，截至10月底，此電玩遊戲已售出500萬個。索尼電影部門也將出資並且發行任天堂代表性薩爾達（Zelda）傳說系列的真人版電影，故分析師認為，這兩家日本娛樂大廠可望進一步合作。美系券商Jefferies指出，索尼強大的銷售管道與發片記錄，或許可成為任天堂的戰略之友。