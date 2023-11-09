雲林縣政府活化北港糖廠24間蔗糖倉庫，縣文觀處9日表示每間倉庫約120坪，不僅空間寬敞，檜木結構充滿歷史意涵，非常適合作為演藝場域或工藝坊。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮北港糖廠閒置20餘年未開發，雲林縣政府活化廠內24間蔗糖倉庫與周邊空間，轉型為「北港1911好庫文化產業園區」，將於本月18日「雲林厚工學」系列活動首登場，縣文觀處9日表示未來園區將朝青創基地、地方創生、休閒旅遊多元發展，重現北港糖廠百年風華。

北港糖廠於1911年營運，已逾百年歷史，廠內有3排蔗糖倉庫，每排8間共24間，每間約120坪，不僅空間寬敞，檜木結構充滿歷史意涵，非常適合作為演藝場域或工藝坊，雲林縣政府因此編列經費活化，目前主要工程已完成，原本老舊空間煥然一新，未來希望打造成為雲林的駁二藝術特區。

文觀處觀光行銷科長李嘉和表示，24間倉庫已由縣府公告為歷史建築，目前先完成9間整修工程，作為「雲林厚工學」活動空間，內容包括「神工學、農業學、未來學、共享學、觀光學」5大學策展，搭配花燈、宗教工藝、布袋戲及偶戲主題展，呈現充滿雲林元素的藝文視覺饗宴。

李嘉和說，蔗糖倉庫原本只能由糖廠大門進出，活化後打通周邊封閉空間，人車可由縣道164線進出，並可串聯鄰近的北港滯洪池，以及水林鄉目前正在營造的顏厝寮聚落，形成帶狀觀光動線，若能引進北港朝天宮每年6、700萬人次遊客，將可有效帶動北港、水林地區觀光產業。

文觀處指出，「雲林厚工學」將於本月18日至12月3日，在好庫文化產業園區展開，9大倉庫特色展覽、7大必訪衛星場域、11個專業團隊投入，並邀國際知名團隊FOCA福爾摩沙馬戲團、舞鈴劇場演出，歡迎搜尋雲林縣政府文化觀光處臉書、慢遊雲林臉書，或下載慢遊雲林APP。