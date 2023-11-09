當地民眾表示，盼日南車站主體建物修護後有嶄新風貌。（張妍溱攝）

立法院副院長蔡其昌（左2）於9日會勘時說，爭取納入交通部觀光前瞻建設計畫補助5700萬元，將進行日南車站主體修復工程，打造「日南車站3.0」。（蔡其昌辦公室提供／張妍溱台中傳真）

台中市大甲區日南車站，是台灣所剩無幾的木造古蹟車站之一，其木質廊柱及牆壁腐蝕嚴重；立法院副院長蔡其昌於9日會勘時說，爭取納入交通部觀光前瞻建設計畫補助5700萬元，將進行車站主體修復工程，打造「日南車站3.0」，預計2025年12月底完工。

立法院副院長蔡其昌表示，日南車站是台中市市定古蹟，10年前編列預算實施周邊環境綠美化，並爭取客委會補助，完成從日南車站連接到日南慈德宮的步道，變成網紅的打卡景點。

蔡其昌說，繼打造「日南驛站2.0」後，站體為木質建築、腐蝕嚴重，這次爭取工程預算近6000萬元，修復日南車站主體建築及鄰近的道班房與油庫，預計2024年施工，2025年12月底完工，翻轉成「日南車站3.0」嶄新風貌。

交通部台灣鐵路管理局副局長陳仕其說，古蹟修復實際上有一定的程序，目前修復再利用計畫已通過，另因應計畫預定在11月15日將通過，接下來將進行台中市政府文資處的審議。

陳仕其表示，所有審議通過後，預期在明年6月開始進入監造及細部設計發包工程，預計2025年12月底完成日南車站古蹟修復，工程總經費初估5700萬元。

蔡其昌指出，「日南車站3.0」版本，包括古蹟活化再利用的計畫，不論促進地方經濟發展、居民的生活品質及吸引遊客前來旅遊都有助益，提升台灣觀光產業，地方相當期待。

當地民眾表示，日南車站除站體之外，一旁的道班房以及站長宿舍破舊不堪，台鐵雖曾維修過，但候車室的牆壁仍有明顯的蟲蛀孔洞，盼日南車站主體建物修護後有嶄新風貌。