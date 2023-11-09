資深媒體人王淺秋昨（8）日證實，前高雄市長韓國瑜曾被徵詢副手一事，但韓只想好好當啦啦隊，並透露韓樂意當桶箍，只要黨中央認為有必要，「但後來沒有往這個方向發展」。對此，資深媒體人陳揮文認為這句話是關鍵，國民黨中央不願讓韓當桶箍。

王淺秋昨在廣播節目《千秋萬事》中提到，韓國瑜坦言有被侯友宜徵詢當副手，但他強調沒有意願，只會當啦啦隊。王淺秋也提到韓國瑜對時局感到憂慮，早先外界敦促他出面當桶箍，他也很樂意，若黨中央認為有必要就願意配合，但後來沒往這方向發展，韓便回去當啦啦隊輔選。

陳揮文今在政論節目《新聞大白話》中直言，韓國瑜想當桶箍，但黨中央不願意。陳揮文進一步提到，韓國瑜在戰鬥藍記者會上說大家意志消沉，且是當著侯友宜面前說，此舉如同在罵朱、侯兩人，因此，當韓將國民黨說的一無是處後，隔天朱便爆料韓國瑜主動提及要當副主席一事。

陳揮文認為，韓國瑜說出的是實話，應該能政黨輪替的局卻選到零零落落，且朱或侯並未正面回應韓的質疑，反而在隔天潑冷水。

對於韓國瑜表態無意願當副手，陳揮文坦言非常開心，並認為韓應連不分區立委都不要當，不要看朱立倫的臉色。