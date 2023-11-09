主持天后利菁今（9日）突在臉書發文驚曝眼睛出事了，「醫生竟要我『排隊換眼角膜』」，讓人好奇她發生什麼事，但她也樂觀表示「面對了就得堅強」，並提醒「開過RK近視手術的人都要小心」。

利菁今突發文，透露自己被醫生告知要排隊換眼角膜，等待捐贈機會，雖然沒多說原因，不過她也提醒開過RK近視手術的人都要注意，「不要亂點含氨眼藥水」。粉絲見狀都紛紛留言關心她狀況，並希望她一切都順利。

而利菁透過經紀公司回覆，20年前動過RK近視眼手術，最近眼睛視力不穩定、看東西霧霧的，醫生檢查後說這是動完手術的後遺症，角膜霧化必須要換角膜，「利菁很堅強，如果必要，遇到了就要面對，醫學中心要她排角膜，現在科技也很發達，她也會再去看其他醫生。」利菁也再次呼籲如果有做過RK眼睛受術，千萬不要點含有藥性的眼藥水，「現在眼角膜受損，就是長期點含藥性眼藥水累積造成的。」經紀公司也透露利菁晚上還有工作，目前就是看東西霧霧的，但她還是會繼續工作。

從購物天后轉戰電視圈的利菁，以《麻辣天后宮》、《超級偶像》等節目，站穩主持一姐的地位，不過已鮮少出現螢光幕前的利菁，2019年卸下綜藝節目主持棒後，轉往大陸直播帶貨，之前她也坦言「主持節目八卦聽10幾年也會膩，我最開心的日子，還是以前賣鑽石的時候」。