交通部有意暫緩違停記點新制，但維持罰款，預計今日公布初步規畫方案，意外掀起民間團體彼此的戰火，行人零死亡推動聯盟等行人路權團體下午召開記者會，批評交通部政策朝令夕改，人命安全不該走回頭路，交通部長王國材若扛不住壓力就下台；聯盟不排除再上街抗議。

《道路交通安全管理處罰條例》新制於6月30日上路，開放民眾檢舉項目增加13項，包括檢舉人行道、行人穿越道等處臨停車輛，違規車輛1年內記點達12點，吊扣駕照2個月，衝擊職業駕駛的生計，交通部近日與職業駕駛工會座談後，初步規畫朝向10％黃線畫設配套未完成之前，罰款維持但暫緩記點。

行人零死亡推動聯盟與網紅Cheap、台灣機車路權促進會、台灣交通安全協會等路權團體，前往立法院群賢樓高舉布條表達抗議。行人零死亡推動聯盟代表羅宜說，能夠理解職業駕駛訴求工作權受擠壓，但交通部暫緩記點過程應納入各用路人團體建議，所有意見都要涵蓋其中，不該讓民間角力。

羅宜批評，交通部政策缺乏通盤視野，政府數十年來忽略道路工程，暫緩記點要有更多配套。網紅cheap也批評，交通部沒做好道路工程，反而像在看2個民團吵架，拋出暫緩說法極為粗糙，細項沒講清楚也沒訂時間點，王國材看起來像是丟議題在測風向。

台灣交通安全協會監事黃飛發認為，路側停車是根源問題，長年變成私人運具停車場，讓執法人員模糊解釋這些空間，不斷擴大解釋產生亂源，交通部迴避逃避問題，無助解決台灣交通亂象。台灣機車路權促進會監事黃柏岳說，配套措施沒做好，沒辦法支持暫緩記點措施，籲交通部力守底線。

出席記者會聲援的國民黨立委游毓蘭痛批，交通部閉門造車，不肯公民團體溝通對話，交通安全應從工程教育執法3方面著手，政府卻用執法恫嚇大家，但大家根本不鳥罰單，欠繳大戶超過400萬元罰款未繳，執政黨只會向民粹靠攏引發民怨，此次決策過程交通部要有人下台負責。

台北市計程車工會發言人李威爾也現身記者會，並表示記點暫緩實施是他提的，《道路交通安全管理處罰條例》修法公布到實行有1年時間，交通部卻什麼都沒做，等民間團體抗議才重視，他也批評朝野立委不專業，修法案沒看到問題。他喊話交通部召開公聽會，最後把公聽會舉辦邀請書當面交給羅宜，希望交通部正視。