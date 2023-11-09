張忠謀難得「放閃」夫人張淑芬 兩人深情一吻鶼鰈情深

台積電創辦人張忠謀今（9日）獲頒第一屆李國鼎獎，夫人張淑芬全程參與，當張淑芬向張忠謀獻花時，兩人也難得公開「放閃」深情一吻，鶼鰈情深。隨後，張忠謀致詞時再次強調，沒有李國鼎就沒有台積電，再次謝謝李國鼎，並向他致敬。

李國鼎獎盛大，除了蔡英文總統親自出席後，產業界大老齊聚，包括宏碁創辦人施振榮、廣達電腦董事長林百里、富邦集團董事長蔡明忠及環球晶董事長徐秀蘭等人，其中輝達創辦人黃仁勳夫婦更特別飛來台灣，擔任神秘嘉賓。

台積電創辦人張忠謀（中）9日獲頒首屆李國鼎獎，張忠謀妻子張淑芬（右3）同台分享喜悅，總統蔡英文（左3）與前副總統蕭萬長（左2）、李國鼎科技發展基金會董事長王伯元（左）、輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（右2）等人也到場見證。右為黃仁勳妻子Lori Huang。（中央社）

頒獎致詞環節，張淑芬向張忠謀獻花致意，兩人也深情一吻展現好感情。張忠謀致詞時先是提到，以無比的榮幸和謙卑心情來接受第一屆的李國鼎獎，今天是紀念李國鼎的時刻，應該要把自傳中關於跟李國鼎相處的一些事情跟大家分享。

張忠謀以「三幕劇」為題進行演說，先是提到他還在德州儀器工作，1976年應邀來台，李國鼎那時候剛剛做了心臟手術就來聽他的演講，談論怎麼樣定價、估計市場大小、還要談論預計的獲利，而李國鼎先生聽完演講之後就來跟他握手，馬上跟他約吃飯。

張忠謀笑稱李國鼎是「預謀的」因為那時候德州儀器是很出色的公司，半導體是世界第一，國防的武器也很傑出，李國鼎跟與德州儀器建立關係，他的演講給了機會，這就是第一幕。

兩人就此結下深厚緣分，張忠謀表示，第二幕是德州儀器董事長胰臟癌過世時，李國鼎有一個直覺，董事長過世了，應該要把張忠謀招募到台灣，但這個直覺究竟是對還是不對，如果從結論來看，或許是對的。

時任行政院長孫運璿也加入招募張忠謀的行列，「他們跟我說，原則上不會讓我吃虧。但這句話是外行啦，我主要的收入來自薪資以外股票選擇權（stock option），他們給我的offer還算接近薪資，但就忽略其他東西。我不知道孫運璿是不懂，還是假裝不懂。」

由於當時張忠謀手上還有高達200至300萬美元的股票尚未兌現，且德州儀器也不同意讓他留職停薪並保留兌現的權利，當張忠謀向孫運璿及李國鼎表達婉拒時，李國鼎很憤怒的回應，主要是認為「我給你這麽好的offer，你都不來。」

從1982至1985年，張忠謀與李國鼎的聯繫因此中斷，直到1985年工研院董事長徐賢修再次向張忠謀遞出橄欖枝，當時張忠謀已經拿到股票，回台灣第一個職位就是工研院院長，三個禮拜後李國鼎告訴張忠謀要成立一家台灣的半導體公司。

張忠謀表示，第三幕是台積電的誕生，「商業模式是我的主意、怎麼把它（台積電）建立起來也是我的主意，但是推動、說服政府投資48%，都是李國鼎。」此外，張忠謀也說，「那時候有不少反對他的人，但是從1985年到台積電成立，確實是沒有他，就沒有台積電；沒有他的推動，就沒有台積電。」