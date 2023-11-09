有關2024的擴產，洪鎮海表示，明年布的產能不會增加，成衣在印尼的產能會全部開滿。大品牌大通路商，今年表現不錯，例如TARGET、COSTCO和LULU，至於NIKE有成長但幅度沒有很快；新的6個客戶今年對毛利和業績的貢獻不錯，營收貢獻約7個百分點，希望明年6個小巨人對營收貢獻可達15%，

儒鴻今年第三季毛利率達33%，營益率22.83%均優於去年同期；累計前三季毛利率為31%，營益率為20.6%也都優於去年同期。在匯兌利益方面，第三季的匯兌利益為2.3億元。至於所得稅率因為有海外約5億多台幣獲利匯回，匯回資金課20%的稅率，墊高了所得稅率。

法人指出，第四季一向是儒鴻傳統出貨及營運高峰，受惠成衣通路以及運動品牌客戶訂單都見到復甦，且10月起、長單比重拉高，第四季營收有機會年增、季增雙位數成長，且經濟規模效益下，毛利率表現亦可期待，整體表現「很值得期待」。

儒鴻10月營收為28.56億元，月增19.9%、年增26.6%；累計前10月營收251.48億元，年減26.8%。儒鴻10月布料出貨維持9月高檔水準，同時換季後成衣進入旺季，出貨增4成、單月營收增加5億。今年布料的營收是呈現逐季向上。