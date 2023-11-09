行政院今年中頒布「新世代打擊詐欺策略行動綱領」1.5版，數位部、國家通訊傳播委員會（NCC）今赴行政院會報告成果。NCC指出，在強化國際來話攔阻及警示機制，8月至10月國際來話數減少共1952萬通，而數位部也推動電商業者導入物流隱碼技術，10月電商個資外洩通報案件降為零件，酷澎、蝦皮、奇摩等都有意願導入。

數位部與NCC今赴行政院會報告堵詐精進措施。NCC指出，從5月起攔阻「＋8860-8」開頭偽冒來話，10月起攔阻「＋8869」開頭偽冒來話，實施後統計8月至10月國際來話數減少共1952萬通，顯示措施已發揮成效。

數位部表示，近半年接獲警政署通報電商疑似個資外洩家數，已經從最高峰每月15家次下降，且近1個月數位部所轄大型電商平台，已未列為警政署165全民防騙網公告高風險賣場。另外，整體遊戲點數詐騙案件數已自今年3月單月最高1600件後，下降至10月約200餘件。

數位部提到，目前已有國內數間大型電子商務平台導入物流隱碼技術，未來將從宣傳推動、規劃評估、場域驗證、技術導入，4大階段逐步擴大輔導電商導入隱碼技術，包括momo、friDay與博客來完成導入，東森、PCHome與酷澎則在進行測試，而Yahoo、蝦皮目前則在洽談評估導入階段，盼共同合作提升電商堵詐能量。

數位部次長李懷仁出席院會後記者會時補充，酷澎雖有高度參與的想法，但礙於是境外電商，牽涉總公司商業系統調整，導入時程未定。由於蝦皮日前才因個資外洩被開罰20萬，李懷仁說，將透過行政檢查、強化溝通來督促，但蝦皮確實有意願導入隱碼技術。

另外，為達到源頭防詐，數位部建置啟動111簡訊平台，預計明年1月上路，目前已有6單位配合使用。李懷仁說，當前已與5家電信業者合作，發簡訊前要透過閘道辨認，確定是數位部伺服器才發送，就現行技術而言難被偽造，未來也會上架到政府共同供應契約，地方政府或機關欲參與可隨時介接，也會舉行地方說明會鼓勵參與。