爭取美國共和黨總統候選人提名的5位參選人今天站上辯論台，就烏克蘭、中國和黨的未來路線激辯，也不忘留點唇舌，把砲口指向缺席的川普。

在距離重要的第一次初選投票僅僅2個月之際，參選人今天出席第3場電視辯論會時，儘管一致支持以色列及其對哈瑪斯（Hamas）的戰爭，但少不了唇槍舌劍一番。

佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）和企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）對共和黨最近的政治失敗表示憤怒。一天前，州選舉結果凸顯選民對限制墮胎權的厭惡。

與此同時，在共和黨每次提名民調都位居領先的川普，拒絕出席這場在邁阿密的活動，而是維持他拒絕與挑戰者辯論的一貫策略，到了幾英里外舉辦造勢大會。

民調暫居第2的迪尚特很快砲轟川普的缺席，他告訴群眾：「他說，共和黨已經贏到膩了，我們昨晚看到了，我對共和黨輸感到煩了。」

他說，川普「欠你們一個出席，解釋他為何該有另一次機會」。

當5人都表現出對美國盟友以色列無條件的支持時，緊追在迪尚特之後的前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）似乎急著抓住機會，就外交政策深入討論。

海利宣稱她將「消滅」哈瑪斯，「我們最不需要做的就是告訴以色列該做什麼」。

但川普在夏列市（Hialeah）辦造勢大會時表示，這些辯論根本「不值得看」。他試著把自己形容成保護國家及其盟友的總司令，「我維護美國安全，我維護以色列安全，我維護烏克蘭安全，我維護世界安全」。

共和黨初選明年1月15日將從中西部的愛荷華州開跑，初選勝出的參選人，將在明年11月的大選和現任總統拜登對決。