證交所今年3月第一波徵才，招募30多位新進員工，當時報名人數達到800多人，需通過資格審查、筆試及兩階段面試，最終錄取率4％上下。林修銘表示，證交所業務開展人才最重要，近來的徵才跟過往不同，主要與未來業務開拓息息相關，像是創新板、擴大生技板塊、海外引資招商、ESG等新的議題，所以徵才項目比過去更多元化，並與時俱進。他指出，新人不怕沒事做，做的都是非常有意義。

此外，證交所提供同仁完整生育支持體系，0-12歲證交所一起養、讓年輕人敢婚、願生、樂養，包括產假、有薪家庭照顧假、生育獎勵、子女撫育金、子女托兒津貼以及教育補助等，以減輕同仁養育下一代負擔，以期提高生育率。

這次這次召募三大類別：會計、商管及資訊，總計開出職缺38個，其中，會計人員2名、財金人員（包含交易制度、券商服務及業務規畫3組）18名、應用系統開發人員4名、AI/ML/超自動化人員4名、大數據資料人員2名、網站開發人員3名、資通安全人員3名、系統與網路管理人員2名。

目前證交所員工626人，未來10年內將有3分之1人力分批退休，總數約200人，除了工作傳承外，升遷機會也比以往快速。新人年薪上看百萬元，調薪幅度也會跟著公教人員一起。