日本氣象廳統計，今年颱風季的9月及10月總共僅生成4個颱風，創日本統計史新低紀錄。氣象廳正就颱風減少主因進行分析。

日本電視台（Nippon TV）報導，今年9月上旬生成的第13號颱風鴛鴦，為日本千葉縣等地帶來大雨，相繼造成部分地區河川氾濫及民宅泡水等嚴重災情。

雖然9月下旬生成第14號颱風小犬，但總計9月一整個月僅成生兩個颱風，追平日本氣象廳從1951年開始統計以來的最少紀錄。

而進入10月後，總計也不過生成兩個颱風，比往年10月平均數3.4個來得低。

氣象廳表示，加總今年9月及10月的颱風生成數僅4個，比過去創最少紀錄的2018年的5個還少，再寫統計史上新低紀錄。

有關今年9月颱風生成數少的主因，氣象廳表示，其中一個是在9月中旬左右時，太平洋高壓勢力強烈朝西南方擴張，讓西風（季風）難以進入易生成颱風的菲律賓東方海面上，持續地出現難以造成颱風生成主因的漩渦環境。

由於這種情況已在9月下旬消失，但10月颱風生成數仍偏少的主因，氣象廳接下來將進行詳細分析。

氣象廳負責人說，11月仍有颱風生成的可能，如果有發生會影響日本的情況時，請大家持續關注最新氣象資訊。