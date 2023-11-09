新北市副市長劉和然明天將代理市長侯友宜到議會做明年度總預算報告及審查，民進黨新北市議員顏蔚慈今在議會總質詢表示，市府明年編了升格後最高的預算2131億元，要求市府嚴守財政據紀律，勿亂動支二備金，呼籲在外面受盡委屈的侯友宜，趕快回防新北市、就預算好好說明。主計處長吳建國強調，二備金絕對無非法使用，各縣市政府都有二備金的使用。

顏蔚慈批，上個會期到這個會期，市府表現荒腔走板，府會不和諧、市長也落跑，二備金使用不當、局處首長胡扯瞎扯、備詢台上公然說謊、市府帶頭抹黑議員發新聞稿，明年創新高的預算很難審啊！

顏蔚慈指出，新北市審計處對於市府數度動支二備金，已數次提出糾正意見，要求市府不要再亂用了，動支二備金是用於緊急，但市府不聽就是不聽，請問「全國原住民運動會績優選手與教練獎勵金」、「警察局數位監視軟硬體器材」及「新北市政府行政大樓南大門外車道及人行道改善工程」，有緊急嗎？要求市府要嚴守財政紀律。

主計處長吳建國答詢，這些都很緊急啊！二備金絕對無非法使用，各縣市政府都有二備金的使用。

今是民進黨團質詢最後一天，最後在黨團總召鄭宇恩帶領下，綠議員齊聲高呼：「市長不回來、府會不和諧、議事不順暢」，期待市長回歸。