新北市金山分局內，今天（9日）下午3時許，突然有救護車停在分局門口，沒想到是警員在操作電擊槍練習時，不小心將電擊探針射進手掌受傷，受傷的警員年約25歲，送醫時意識清楚，已經由救護車送往醫院治療。
據了解，金山分局今天下午在分局4樓做電擊槍練習，25歲的警員，誤觸電擊槍板機，然後電擊探針就射進自己的左手掌，由於電擊探針有倒鉤，現場人員不敢貿然拔出，隨後請救護車到場，協助將這名警員送往醫院救治，送醫時意識清楚，到醫院後將探針拔出，已無大礙。
新北市金山分局內，今天（9日）下午3時許，突然有救護車停在分局門口，沒想到是警員在操作電擊槍練習時，不小心將電擊探針射進手掌受傷，受傷的警員年約25歲，送醫時意識清楚，已經由救護車送往醫院治療。
據了解，金山分局今天下午在分局4樓做電擊槍練習，25歲的警員，誤觸電擊槍板機，然後電擊探針就射進自己的左手掌，由於電擊探針有倒鉤，現場人員不敢貿然拔出，隨後請救護車到場，協助將這名警員送往醫院救治，送醫時意識清楚，到醫院後將探針拔出，已無大礙。
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