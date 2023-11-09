新北市金山分局內，今天（9日）下午3時許，突然有救護車停在分局門口，沒想到是警員在操作電擊槍練習時，不小心將電擊探針射進手掌受傷，受傷的警員年約25歲，送醫時意識清楚，已經由救護車送往醫院治療。

電擊探針前端有倒鉤，刺進警員手掌後，到醫院才拔出。（示意圖、中時資料照）

據了解，金山分局今天下午在分局4樓做電擊槍練習，25歲的警員，誤觸電擊槍板機，然後電擊探針就射進自己的左手掌，由於電擊探針有倒鉤，現場人員不敢貿然拔出，隨後請救護車到場，協助將這名警員送往醫院救治，送醫時意識清楚，到醫院後將探針拔出，已無大礙。