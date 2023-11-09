英國搖滾天團Coldplay於11月11日及11月12日接連二天在高雄世運主場館舉辦演唱會，為喜迎大批粉絲們搭乘捷運前往會場，高捷公司已備妥相關疏運計畫，屆時將加派人力引導人潮、列車加密班距載運以及增派區間加班列車等多方營運措施。

Coldplay演唱會週六登場,高雄捷運啟動疏運計畫。（圖片來源：高雄捷運提供）

其中，演唱會進場階段晚間17:00至19:00之間，高捷列車班距會縮短至4分鐘一班，每小時運能上、下行合計最高可達30趟次，每小時可載運至少2.2萬人次，歡迎粉絲們搭乘高捷至世運站酷玩演唱會。

預估演唱會散場人潮約在晚間22:15進入運輸高峰，高捷公司也預做準備，列車班距將縮短至6分鐘一班，並增派加班列車予以疏運，其中往小港方向最短班距可達3分鐘內。因應捷運車站將湧入大批返家搭車人潮，高捷也視情況配合啟動人潮分流及動線管制計畫，讓疏散動線更通暢。

若演唱會因安可曲而延後散場，高捷公司亦會配合延長營運時間，將所有粉絲或旅客載運完畢為止，請大家安心搭乘。詳細搭乘資訊可洽高捷公司官網或客服中心專線(07)793-8888。