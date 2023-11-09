阮氏翠恆戲裡戲外都被詐騙。（民視提供）

傅子純劇中英雄救美吳婉君。（民視提供）

吳婉君為了勸阻阮氏翠恆在頂樓做傻事，自己一肩扛起所有罪責。（民視提供）

越南籍演員阮氏翠恆參與民視8點檔《愛的榮耀》演出，劇中她是天鴻集團詐騙案的受害者，一無所有後計劃走上絕路，沒想到戲外也有相同遭遇，她說第一天拿到《愛的榮耀》劇本，就讓她回想到7年前為了想讓家人買房子，聽信朋友投資了88萬元，每個月領紅利來錢滾錢，當時許多台灣新住民也信任她跟著一起投資，沒想到半年過去，公司瞬間倒閉，讓許多人的儲蓄一夕間全沒了，讓她身心俱疲。

她說當時自己狀況極度困難，變得憂鬱，每天以淚洗臉，尤其聽到其中一個朋友帶著小孩要走上絕路，還好她小孩大喊「媽媽」，才讓她朋友回神，趕快帶小孩回家。她說幸好有小孩的聲音喚醒朋友，否則會讓她內疚一輩子。而她也用她藝人的能力，開始賺錢來補償她的朋友們。

阮氏翠恆提到當時每天追著錢跑的惡夢，為了還朋友錢，每天用社群直播賣東西，從1小時到12小時，直到2年後，喉嚨啞掉並且大出血，被醫生嚴重警告，才讓她停止做直播，她說那些直播的日子很累，但她想要彌補這些跟著她投資的朋友，她說現在回想起來，很感謝自己當時沒有放棄希望，才可以讓她現在擁有美好的人生，只是8點檔劇情描述太寫實，讓她演出的時候，忍不住悲從中來，在片場崩潰大哭。

劇中吳婉君為了勸阻阮氏翠恆做傻事，自己反倒一肩扛起所有罪責往下跳，一旁護花使者傅子純見狀也跟著跳，兩人空中擁抱摔落在保護墊上。吳婉君表示第一次在8點檔使用虛擬攝影棚的拍攝新技術，這樣逼真驚險的戲劇效果，讓團隊避免高樓風險，真的是安心又安全。

傅子純表示，拍了很多檔8點檔，這次《愛的榮耀》進到虛擬棚多機作業是很先進的技術；不但可以克服外景最大考驗的氣候不確定因素，LED擬真的高樓實景，肉眼就看得到背景，很有身歷其境感。吳婉君補充，LED牆的內容可以千變萬化，那劇情寫到世界各地，我們不用出國也可以完成拍攝耶。昨晚（8日）播出後有觀眾說「超像蜘蛛人跳樓救女友的橋段」、「民視這次誠意十足，有突破啦！」

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