彰化縣議員劉淑芳9日在議會定期會表示，警方迅速偵破雨衣之亂一案值得肯定。（翻攝彰化縣議會直播網站／孫英哲彰化傳真）

彰化縣溪州鄉中山路2段黃雨衣暗夜飄浮過馬路事件近日在社群引發熱議，北斗警分局昨晚逮捕搞鬼的鐘姓男子，讓靈異之說不攻自破，對此彰化縣議員賴清美今天在議會定期會質詢時肯定警方查案效率，強調雨衣之亂迅速偵破，「證明世界上沒有鬼！」

溪州鄉的雨衣之亂這兩天引發網友及各路專家熱議，甚至有通靈老師聲稱是靈體出沒所致。警方昨天（8日）晚間逮捕當地1名涉案的鐘姓男子，他供稱是為了好玩，用雙面膠將雨衣的頭部及手部等處密封後再灌入氫氣，任其在馬路飄浮，警訊後，他被依違反《社會秩序維護法》移送法辦。

縣議員賴清美指出，她要感謝警察局，很快就偵破雨衣之亂，在這幾天全國新聞媒體沸沸揚揚報導下，全世界都知道彰化縣溪州鄉有件雨衣自己會飛，說真的，彰化縣因為沒有火葬場，大家都得起個大早去參加告別式，為了要趕攤，常在清晨4點多就要出門，她心裡都有點害怕。

「感謝你們很快就把凶手抓出來！」賴清美表示，警方很快平息雨衣之亂很值得肯定，首先就是確定世界上沒有鬼，鬼都是人的心裡想出來的。雨衣之亂快破案，可以有效遏阻相關效應的發生，她很擔心若沒有很快破案，可能類似的惡作劇事件會一再發生，造成社會不安，也讓警方疲於奔命。

縣議員李俊諭昨天要求警方務必在3天內破案以安定人心，結果警方昨晚就抓到人，對此縣議員劉淑芳表示，警察是弱勢的帶槍團體，平日工作勤務非常辛苦，這次警察同仁的效率相當值得肯定，很快解除鄉親的疑慮，要給警察多點鼓勵，尤其現在選舉到了，警察工作更加繁重，「請大家多給警察加油打氣！」

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