受惠於手機新機上市，以及資訊消費市場的返校需求，聯強(2347)第三季營收來到982.3億元，季增3%、年減10%。聯強第三季毛利額41.4億元，略低於去年同期；營業利益19.2億元，年減4%；但毛利率4.22%與淨利率1.95%則均優於去年同期。聯強泰國、越南、印度、中東/非洲等地區，第三季通路事業收益表現亮眼，獲利貢獻季增達22%。聯強第三季稅前淨利24.3億元，年減77%，稅後淨利17.0億元，年減8成，每股盈餘1.02元，EPS持平上一季、但較去年同期大幅滑落。第三季稅前淨利較去年大幅下滑的原因，除了是受到高利率環境的影響、利息費用增加外，同時也因為去年第三季仍有認列美國投資收益，以及一筆高達81億元的一次性評價利益。

第三季終端消費市場受惠於手機新機上市，以及返校季的購物需求，整體買氣有所回溫。其中通訊業務年增23%，主要印尼與澳洲市場大幅成長。資訊消費業務部份，消費型筆電/桌機、電競/遊戲、儲存裝置/電腦組件等產品，第三季止跌回穩，帶動資訊消費業務第三季營收季增10%。資訊商用業務受到市場需求大幅放緩的影響，年減15%。半導體業務則因客戶拉貨趨於保守，第三季旺季不旺，僅季增1%，年減9%。

累計前三季，聯強營收2817.8億元，年減10%；營業淨利60.1億元，年減4%；稅前淨利75.2億元，年減55%；稅後淨利51.3億元，年減61%，每股盈餘3.07元。

展望後市，法人預估，聯強第四季營收預估季比成長，幅度與前幾季差不多，年比仍減少約10%；毛利率第三季4.22%，第四季可望季比成長。

聯強說明，消費性電子產品第三季回溫，後續復甦力度可望走得比較快；商用則看法相對保守，經濟疲弱，短期企業端營運瓶頸而保守，不過企業數位轉型的重要性延續，加上AI風潮，企業加大IT投資，對未來中長期該領域看法仍有較大成長力道。