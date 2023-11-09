先前網路上流傳一段影片，內容講述不要再吃無籽西瓜、葡萄等水果，宣稱其為三倍體雜交或藥物干預的結果，食用後會增加罹患癌症的風險。對此，台灣事實查核中心諮詢專家指出，此為錯誤訊息，無籽水果除了果實沒有種籽外，並無特殊成分，所以沒有危害人體問題。

近期社群平台流傳一段影片，內容大意是講述不要再吃無籽西瓜或無籽葡萄，宣稱此類水果是三倍體雜交或藥物干預的結果，身體吃了會感到陌生，需要用免疫細胞來攻擊它，可能是各種癌症的原因。

針對該項說法，台灣事實查核中心諮詢多位專家進行查證，其中農業部農業試驗所就表示，無籽水果除了果實沒有種籽外，其它成分皆與有種籽的水果相同。其說明，無籽西瓜是透過親本雜交而獲得的產物，並無使用激素藥物，也沒有科學報告指出無籽西瓜具有對人體危害成分存在。而部分無籽葡萄確實用植物生長調節劑，但確認藥效安全才會使用，目前也沒有危害身體的科學報告。

另一位被諮詢的專家、台大園藝暨景觀學系副教授許富鈞進一步說明，植物的雜交在自然界實屬常見，一般常吃的香蕉就是三倍體，所以不像野生香蕉會有種子，並非影片宣稱雜交就不正常、不自然，無籽水果也不會危害人體。而藥劑的施用只要合乎使用規範，蔬果產品都能安心食用。

許富鈞解釋，栽培無籽水果用的植物生長劑，成分為植物荷爾蒙，但與人體的動物荷爾蒙並不共通，對人體不會造成影響。且一般植物體內本來就含有植物荷爾蒙，平時吃的有籽水果就會有，都可安全食用。

此外，根據《食力》在2018年一篇以「吃葡萄不吐葡萄籽，無籽葡萄怎麼來的？」為題的報導指出，無籽水果不僅食用方便，還有助提高水果的質量。因為種籽會產出加速水果變質的物質，在沒有種籽的情況下，反而能增加果實的保存期限。