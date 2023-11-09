《職業替身》導演Khom（左）和Pepzi，同時也為2022年《黑幫少爺愛上我》導演。（愛奇藝國際站提供）

亞洲娛樂串流平台龍頭愛奇藝與《愛的香氣》製作公司YYDS Entertainment ，聯合宣佈泰劇《職業替身》昨（8）日正式開機。是愛奇藝的首部泰語自製原創劇集，改編超過44.5億閱讀量的中文網路小說《職業替身》。劇照發佈後迅速登上微博熱搜榜單，立即引爆大量討論。

愛奇藝原創劇集《職業替身》集結泰國影視界的頂尖人才，由《愛的香氣》製片人Wan Thabkrajang (Yuan)擔任執行製片人，2022年愛奇藝全球爆款《黑幫少爺愛上我》的導演Pepzi Banchorn Vorasataree (Pepzi) 以及Khom Kongkiat Khomsiri (Khom) 擔任導演與聯合導演，將以令人驚豔的美學、細膩又翻轉的劇情、以及慧眼獨具的演員選角，再次爆擊全球劇迷心臟！

愛奇藝原創泰劇《職業替身》改編自知名網路小說家水千丞的同名作品，在晉江文學城吸引了過億的讀者，並在微博小說、愛奇藝小說等多個平台上創下亮眼閱讀量，更是泰國首部中文網路小說影視化的作品。

故事講述了熱情開朗、成熟體貼的武打替身演員周翔(Poom 飾演)，對晏家的小公子晏明修(Up 飾演)一見傾心。他熱烈追求並努力經營著這份感情，卻愕然發現自己於戲裡戲外都不過是大明星汪雨冬(Jirakit 飾演)的替身。隨著一場賭上性命的重生，兩年時間足以改變一切，但周翔無法釋懷前生的種種。與此同時，深陷痛苦和悔恨的晏明修，卻再次與周翔上演類似的劇情。

昨日在曼谷舉辦的拜神儀式中，也公開令人期待的兩位主演，泰國演員Poompat Iam-Samang(Up) 飾演偏執深情的晏明修，Phuripan Sapsangsawat(Poom)飾演溫和寬厚成熟體貼的愛人周翔一角。Poompat Iam-Samang(Up) 也分享了自己能夠以男主之一出演這份作品的喜悅「不僅僅是一份作品、一份工作，很高興雖自己在行業不久卻能得到這次機會出演這樣的一個大製作。幕後的工作團隊、製作團隊以及和我一起出演《職業替身》的其他演員們都非常的專業，也讓我很欽佩。」

愛奇藝原創泰語劇集《職業替身》預計於2024年在愛奇藝國際版APP與iq.com全球獨家上線。有關劇集的最新消息，請密切關注愛奇藝國際版官方社群。