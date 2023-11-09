每年吸引數百萬人次的「新北歡樂耶誕城」去年創下770萬人次到訪的新高紀錄，與耶誕城主場一街之隔的新北最高餐酒館「Asia49亞洲料理及酒廊」今年也準備好要在熱門檔期祭出全天候特別餐點，餐廳將與耶誕城同步自11月17日至明年1月1日推出「歲末饗宴」、「耶誕特調」及「歡樂下午茶」，主打用價格親民就吃得到精緻美味，還能在49樓的高空俯瞰滿城盛況及101大樓。

Asia49歲末饗宴中主廚推薦的「老檳城肉骨茶」。（Asia49提供）

這次Asia49推出的歲末饗宴，由來自檳城的Asia49東南亞料理主廚黃愛珍設計6道佳餚，禦寒湯菜、下飯美食通通有。其中，主廚特別推薦的「老檳城肉骨茶」，口味師法檳城市中心一間老字號肉骨茶店，這也是主廚自小放假時與從事海鮮批發的父親在清晨忙完生意後必定吃上一碗、不能磨滅的美好回憶，而她強調湯、料分開處理，才是確保肉骨茶絕佳滋味的關鍵。還能額外加點油條、以特製醬料調味的大馬風味青菜，撒上豬油渣和肉鬆更可口。

耶誕特調「雪地裡相愛」（左起）、「聖誕節的日落」、「蘋果超派」、「我莓了」、「賣女孩的小火柴」及「成人的熱可可」。（Asia49提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

Asia49的調酒團隊則為佳節推出6款趣味盎然的耶誕特調，「聖誕節的日落」以琴酒搭配水果茶為基底，再以紅酒暈染一抹紫紅，宛如落日時分的晚霞；「成年人的熱可可」加入深色蘭姆酒、巧克力香甜酒，堪稱大人味的熱巧克力牛奶；此外還有嚐得到蘋果派滋味的「蘋果超派」、海鹽奶蓋呼應冬季雪景的「雪地裡相愛」。無酒精飲品則有經典調酒「Mojito」的莓果版「我莓了」及熱飲的「賣女孩的小火柴」。

新北耶誕城期間，Asia49推出歡樂下午茶。（Asia49提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

活動期間，Asia49每天下午2點半至5點半供應「歡樂下午茶」，主廚推出的3款新品有甜有鹹，其中「紅豆甜心聖誕樹」造型可愛，飄散滿滿斑蘭葉、椰糖香氣的紅豆塔隱身在抹茶鮮奶油耶誕樹裏，搭配熱熱的黑糖烤麻糬；「野菇起司咖哩馬鈴薯派」是南洋庶民喜愛的鹹點，派皮香酥、起司濃郁，並以油醋沙拉平衡口感；新鮮自製的「椰香布丁綠豆西米露」則吃得到經典的椰奶凍布丁及斑蘭葉煮製的綠豆西米露，搭配甜美紫薯泥，香甜可口。

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