美國政府10月加碼祭出新版晶片管制禁令，其中輝達被限制多款晶片不能出口到大陸，除非事先取得許可才放行，供應鏈人士透露，輝達再度開發出針對大陸市場的最新改良版系列晶片。

美國政府去年發布對大陸晶片出口管制措施後，輝達特別設計降規AI晶片A800、H800，但美國商務部今年10月頒布新規定，A800與H800也納入出口管制範圍。

根據藍鯨財經、科創板日報等陸媒報導，輝達為了不想失去大陸市場，再度開發出針最新改良版系列晶片，分別為HGX H20、L20 PCle以及L2 PCle。

知情人士透露，最新三款晶片是由H100改良而來，輝達最快將在本月16日之後公布，據悉大陸廠商最快在這幾天拿到產品。

美國不斷升級晶片出口管制，但大陸券商國泰君安分析師江一帆認為，「美國的這一舉動，實際上是給華為升騰晶片的一份巨大禮物。」他分析，美國的晶片限制措施，將改變陸廠對於輝達AI晶片和軟體生態系統的依賴。