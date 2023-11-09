台中市1所國小高年級學生，因同學間發生摩擦導致心生怨恨，其中1名女學生今年4、5月間與另3名學生，將黃金葛汁液裝進另1名男同學的水壺裡，校方事後召開調解會議，但雙方家長對是否道歉的認知有差距，目前被害男童母親對其中3名學生提出損害賠償告訴，共求償102萬元。

該案發生於今年4、5月間，就讀該所國小高年級的女學生A因與男同學R有摩擦，A便在網路搜尋毒物相關資料，包括姑婆芋、黃金葛、夾竹桃，最後抽籤決定使用黃金葛，A生並與另3名同學一起，趁R不在時在他的水壺中添加含糖的黃金葛汁液，R生喝了後曾出現頭暈噁心肚痛，當時以為是吃壞東西。

該起事件爆發後引發議論，男學生家長並對涉案的3名女學生及其家長求償，提出慰問金及醫藥費2萬多元，令求償100萬元精神慰撫金；至於同樣涉案的1名女學生未被求償，據了解是因男學生家長認為她有認錯。

校方指出，班導師發現此事後及通知所有家長並開會，對於發生在學校外的民事求償等事情，校方無法干涉，但事發後一直將焦點放在孩子身上，目前4名女學生及該名男學生都仍在班上就讀，學校也持續關注相關細節，並提供固定的駐班人員了解班上學習氛圍、給予支持。