陸商務部：加快制定全國與自貿區版跨境服貿負面清單 16:352023/11/09 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸商務部9日最新表態，將加快制定全國與自貿區版的跨境服貿負面清單。（大陸商務部） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據大陸財聯社報導，大陸商務部發言人何亞東在9日例行記者會上表示，商務部正在會同相關部門加快制定發布全國版與自貿試驗區版的跨境服務貿易負面清單，引領全國持續擴大開放。 習近平視訊德總國理 稱逾130德企參加進博會是對中方投下信任票 全國寫生日台東不缺席 逾50童揮灑彩筆 2023亞太高峰論壇暨全國民宿聯合會 首度移師馬祖盛大登場 #負面清單 #全國 #跨境 #陸商務部 #何亞東 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸積極推動 加入DEPA和CPTPP進程 16:282023/11/09 兩岸 促進市場內外雙循環 陸商務部長：建設更高水準自貿區 11:242023/11/06 兩岸 全國300義消幹部齊聚基隆 前市長林右昌同台謝國樑 22:482023/11/03 生活 踏入詩的殿堂：全國詩社齊聚台中 共贊河洛漢語之美 20:572023/11/05 生活 苗縣全國競賽奪33金、37銀、37銅 鍾東錦表揚獲獎選手 15:422023/11/08 寶島 道路至少畫設10％黃線 王國材下令：全國3個月完成盤點 14:022023/11/07 生活 英超利物浦球員父在哥倫比亞遭綁架 12天後終獲釋 03:462023/11/10 國際 陸全國政協開通報會 重點關切人口老齡化議題 12:392023/11/06 兩岸 演員工會與資方達成協議 好萊塢罷工落幕 03:012023/11/10 財經 海事水產類全國技藝競賽 中華商海奪航海職種團體獎亞軍 13:112023/11/05 生活 陸電商在韓攻勢迅猛 美國今年料落居老2 00:052023/11/06 財經 以租代買風再起 租金指數年增率連三月站2％ 16:492023/11/09 財經 全國電子雙11破盤限量家電下殺55折起 樂享最高回饋22％ 攜手工研院技術首創環保調濕小物 滿額帶走樂天女孩 14:002023/11/09 生活 新北城市盃全國電競總決賽 175隊選手爭奪獎金15萬 19:312023/11/04 生活 台科大前瞻化學應用技術課 獲全國開放課程徵選MOOCs組優選 11:362023/11/09 生活 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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