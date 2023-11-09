為人作嫁！台東市王姓里長去年地方選舉期間，涉嫌直接或經涂姓夫妻，以每票2000元買票賄選，然而目的並非鞏固自己票源，而是為求某議員候選人當選連任，台東地方法院依交付賄賂罪，一審判處3年10月徒刑，褫奪公權4年，全案可上訴。

去年10月中，王姓里長赴高姓選民家中，遞交裝有現金2000元的信封，並明示票投某原住民縣議員候選人；10月底，王又交付現金1萬元予涂姓夫妻，幫忙該議員候選人拉票，涂姓收下「買票錢」後向高姓、蔡姓、涂姓選民行賄，每人2000元。

其中，高姓選民接連收受王、凃雙方賄款。高向法官表示，王先拿2000元給她，並告知「不要跟別人講」，由於凃姓夫妻並不知情，事隔不久又找上她，當面拜託投某議員候選人，並說「過幾天會給妳錢」。

王姓里長向法官表示，高女因確診無法工作，詢問是否有補助，便以急難救助金名義給她2000元作慰問；至於給凃姓夫妻的現金1萬元，是幫忙砍樹的報酬，以及縣市長、縣議員聯合造勢大會去動員費用，與賄選全然無關。不過，法官不予採信。

台東地方法院依交付賄賂罪，判處王姓里長有期徒刑3年10個月，褫奪公權4年，涂姓夫妻分別判處有期徒刑1年10個月和1年6個月，均緩刑3年，必須提供60小時之義務勞務。全案可上訴。