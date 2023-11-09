2024總統大選明年1月舉行，為確保各政黨正副總統參選人維安，由國安局特勤中心負責的「安維八號」，計編4組維安人員、220人，於今（9）日上午舉行「安全維護專精訓練結訓暨編成典禮 」，其中特勤中心也特別演練，候選人造勢時若遭陌生的不法份子攻擊的應對方式，而國安局也釋出一支震撼度十足的宣傳影片，展現「警衛無縫隙、安維零意外 」，顯示加強維安的成效。

從國安局釋出的宣傳影片，可以看見維安特勤人員的訓練過程，包括基本體能、泳訓、重量訓練、近身搏鬥之外，還包括，狙擊手訓練、駕駛訓練，其中更有模擬競選活動，候選人遭開槍的因應反制訓練畫面，相當逼真。

直擊！「孤狼」持刀、槍攻擊總統候選人，隨扈上前秒制伏。(葉庭欣攝)

鑒於近年國際頻傳政要遭攻擊，日本前首相安倍晉三去年輔選期間遭遇「孤狼式」刺殺身亡，現任日相岸田文雄過去輔選時也遭擲爆裂物，今年我國安局面對此類威脅，特別嚴加防止，除添購新型武器強化參選人維安，包括新購防彈掃街車及警備車、新式槍響偵測器、新型狙擊槍等，同時嚴格管制造勢會場空域，未經合法申請的無人機迫近，當場實施干擾反制。

今特勤中心也特別演練，候選人造勢時若遭陌生的不法份子攻擊的應對方式，模擬狀況包含候選人在競選活動中，遭人持木棍、刀械，甚至是近距離槍擊，特勤隨扈指揮官在緊急情況下，立刻出手反制，隨扈先行展開防彈公事包防範候選人臉部遭受玻璃碎片攻擊，並立刻縮小隨扈圈，再由特勤人員上前制伏，從事發到制伏不到10秒，展現訓練成果，也顯示加強維安的成效。