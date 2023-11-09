北市勞動局長高寶華於昨(8)日上午率勞檢處會同本府都市發展局相關人員，至「台北市萬華區福民一期社會住宅新建工程」工地現場進行聯合檢查；北市勞動局指出，本次檢查結果工地安全衛生設備尚符合法令規定，未發現明顯缺失。

高寶華表示，如果發生重大職業災害，工地除了會遭到停工、罰鍰的處分外，還要負擔職災補償及停工帶來的各項損失及費用，且相關人等還可能面臨刑事的責任，與其發生職災之後才來補救，還不如一開始就把職安管理做好。

他說，現場除了肯定施工團隊導入科技減災管理，未來將持續推動一定金額以上工程需導入科技減災措施，減少因人為疏失所造成的意外。

台北市勞動檢查處長梁蒼淇提醒，從事職安管理應考慮人為的因素，除了進場勞工須接受教育訓練，瞭解現場危害因素外，對於高齡工作者也應盡量避免從事高處作業，另外今年發生勞工因感電所造成的職災有增加的趨勢，工地應落實電氣作業關閉電源，避免活線作業等，尤其是看不見的地方更是要注意危險。

梁蒼淇強調，工地若發生重大職災案件，復工審查將嚴格要求營造工地作業環境必須全面重新檢視，落實工地各項職安管理方可復工，以保護工作者生命安全。